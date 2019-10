Byli dyrektorzy sądów oskarżeni o przyjęcie łapówek. Rusza proces

Proces rozpoczął się po kilku godzinach od wywołania sprawy. Najpierw długo trwały sprawy formalne, później była zarządzona przerwa.

Jawność procesu została wyłączona. Wnioskował o to prokurator ze względu na toczące się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie śledztwo dotyczące podejrzenia korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. SA miał stracić prawie 30 mln zł. Jest to główne śledztwo, z którego wyłączono wątek 10 byłych dyrektorów sądów.

Decyzję o wyłączeniu jawności podjął sąd w składzie trzyosobowym, ale jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne.

Dyrektorzy sądów na ławie oskarżonych

Na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w poniedziałek zasiedli byli dyrektorzy: Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman P., który miał przyjąć co najmniej 47,4 tys. zł, oraz sądów okręgowych: w Kielcach - Edward K. (co najmniej 227,8 tys. zł), w Tarnowie - Jacek G. (co najmniej 231,5 tys. zł i telefon komórkowy wart 3,2 tys. zł), w Nowym Sączu - Józef K. (co najmniej 170,5 tys. zł) i w Krakowie - Bolesław R. (co najmniej 130 tys. zł).

Pięciu pozostałych oskarżonych to byli dyrektorzy sądów rejonowych: w Zakopanem - Mirosław S., w Oświęcimiu - Andrzej Cz., w Wadowicach - Ryszard P., w Chrzanowie - Mariusz B. i w Olkuszu - Mateusz W. Mieli oni przyjąć kwoty od 4 do 22 tys. zł.

las/ PAP