Legia gromi Wisłę. "Przepraszam w imieniu ekipy ratunkowej"

"Na gorąco mogę tylko wszystkich tak po ludzku przeprosić. Szczególnie tych, którzy jak ja widzieli to na żywo" - napisał na Twitterze Tomasz Jażdżyński, przedsiębiorca, jedna z osób, które przeznaczyły pieniądze na ratowanie Wisły Kraków. Przeprosił także trener. "Biała Gwiazda" przegrała w niedzielę z Legią Warszawa 0:7 i znalazła się w strefie spadkowej.

Do zdobycia pierwszego gola legioniści potrzebowali niewiele ponad minutę, a worek z bramkami otworzył Luquinhas. Brazylijczyk odnotował nie tylko pierwsze trafienie w polskiej lidze, ale i najszybsze - według danych Ekstraklasy SA - w tym sezonie. Później hat-trickiem popisał się Jose Kante, pierwszego gola w barwach Legii uzyskał Paweł Wszołek, a siódmego w sezonie Jarosław Niezgoda.

- To była żenada - przyznał bramkarz Wisły Michał Buchalik. Jego drużyna, która w niedzielę praktycznie nie podjęła walki i raziła niefrasobliwością, po piątej z rzędu porażce znalazła się w strefie spadkowej.

"Nie da się powiedzieć niczego sensownego"



- Najważniejsze przed meczem było to, aby zdobyć trzy punkty i dołączyć do czołówki, która niedawno zaczęła nam uciekać. Muszę pochwalić zachowanie w drugiej połowie. Cały czas graliśmy o kolejne gole, wykorzystując słabszą dyspozycję Wisły. Teraz musimy wrócić na ziemię. Mamy za sobą wiele meczów nieudanych, a za 7:0 dostajemy tylko trzy punkty - ocenił trener Legii Aleksandar Vukovic.



- Nie da się powiedzieć niczego sensownego po takiej porażce. To dla nas trudny dzień. Musimy dźwignąć się i pozostaje mi po tym wszystkim powiedzieć naszym kibicom jedno słowo - przepraszam - powiedział z kolei trener Wisły Maciej Stolarczyk.

Przeprosił także Tomasz Jażdżyński.



prz/ PAP, polsatnews.pl