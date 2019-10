Logował się na profil byłej dziewczyny. Usłyszał 190 zarzutów

Gdy właścicielka konta odkryła, że ktoś się pod nią podszywa na portalu społecznościowym zawiadomiła policję.

"Policjanci przy współpracy z administratorem serwisu szybko ustalili dane personalne sprawcy. Okazał się nim 26-letni były partner pokrzywdzonej, z którym ta nie utrzymywała kontaktu od wielu lat" - poinformowała policja.

Logujesz się na czyjeś konto bez jego zgody? Popełniasz przestępstwo

Mężczyzna przyznał się do logowania na konto byłej partnerki. Nie miał z tym żadnego problemu bo znał hasła, których właścicielka konta nie zmieniała od lat. Swoje zachowanie 26-latek tłumaczył sentymentem wobec byłej partnerki.

Policja przypomniała, że nie wolno logować się do czyjegoś profilu bez zezwolenia właściciela, nawet w przypadku, gdy znane jest hasło dostępu. Jest to bowiem przestępstwo.

Zachęciła też do częstej zmiany haseł na kontach internetowych, co "z pewnością utrudni dostęp niepowołanej osobie do ingerencji w naszą prywatność".

wka/ PAP