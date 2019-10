Wizyta w muzeum uratowała jej życie. Przypadkiem wykryła raka piersi

Turystka z Anglii może mówić o wielkim szczęściu. Podczas wizyty w centrum rozrywki "Camera Obscura and World of Illusions" w Edynburgu kobieta zrobiła sobie zdjęcie kamerą termowizyjną. Zaniepokojona fotografią udała się do lekarza, który potwierdził, że ma raka piersi – podaje brytyjska prasa.