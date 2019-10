"To będzie z pożytkiem dla polskiej demokracji". Sellin o skargach PiS ws. wyników wyborów do Senatu

- Niczego nie podejrzewamy i nie wyrokujemy. Warto te rzeczy sprawdzić, to będzie z pożytkiem dla polskiej demokracji - mówił w "Graffiti" wiceminister kultury Jarosław Sellin o skargach, jakie Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami do Senatu.

- My korzystamy z prawa, które w Polsce obowiązuje, tak jak wiele innych komitetów. Nie mamy żadnych pretensji do innych, że złożyli takie skargi. Nie rozumiem, dlaczego inni mają pretensje do nas, że takie skargi złożyliśmy - mówił gość Piotra Witwickiego.

- Z każdym werdyktem wyborców się godzimy - dodawał polityk PiS.

Spytany, czy podoba mu się kandydatura Sławomira Rybickiego na marszałka Senatu, który - według doniesień medialnych - jest obecnie faworytem na to stanowisko, odparł: - Wolałbym, żeby marszałkiem Senatu był Stanisław Karczewski.

Sellin o dekoncentracji mediów: jesteśmy na to gotowi

Pytany o zapowiadaną przez Prawo i Sprawiedliwość dekoncentrację mediów, Sellin stwierdził, że "problem jest poważny, w żadnym dużym kraju Unii Europejskiej nie ma takiej sytuacji jak w Polsce"

- Założenia projektów ustaw regulujących własność kapitałową w mediach są przygotowane, ale od decyzji politycznej mojego obozu, jego liderów, zależy, czy z tym tematem ruszymy czy nie - mówił wiceminister kultury.

- Uważam, że problem jest do rozwiązania - dodawał.

- Ja jestem za tym, żeby ten temat podjąć, ale to są decyzje mojego kierownictwa - mówił. Dopytywany, czy to prawda, że do tematu PiS wróci na początku nowej kadencji Sejmu, stwierdził: - Nie słyszałem (o tym), ale jeśli taka decyzja zapadnie to jesteśmy na to gotowi.

jm/grz/ polsatnews.pl