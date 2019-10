Zawieszono jastrzębski oddział pediatryczny. "Zmusiła nas sytuacja kadrowa"

Nastąpiło ograniczenie przyjęć do Oddziału Pediatrycznego, a świadczenia są udzielane wyłącznie w trybie ostrodyżurowym - poinformowała dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Oddział zawieszono na trzy miesiące z powodu braków kadrowych.

"Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, z przykrością informuje, że 18 października 2019 r. nastąpiło ograniczenie przyjęć do Oddziału Pediatrycznego, a świadczenia są udzielane wyłącznie w trybie ostrodyżurowym. Obecna sytuacja kadrowa zmusza niestety Szpital do wszczęcia procedury czasowego zawieszenia funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego na okres 3 miesięcy. Nastąpi to z dniem 4 listopada" - poinformowano w środowym komunikacie.

Szpital kieruje małych pacjentów do okolicznych oddziałów: w Żorach, w Rydułtowach i w Rybniku.

To nie pierwsza taka sytuacja w woj. śląskim. Brak lekarzy był także przyczyną zawieszenia pracy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Dziewięcioro leczonych tam dzieci trzeba było przetransportować do innych placówek. [ZOBACZ]

