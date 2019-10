Niemal 80 proc. Polaków za zajęciami z edukacji seksualnej w szkole

Chociaż to rodzice mają być głównym źródłem wiedzy o seksie, w szkole powinny być zajęcia związane z edukacją seksualną – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM.

W środowym wydaniu gazety podano, że 79,4 proc. badanych uważa, że w szkole powinny być zajęcia związane z edukacją seksualną. 46,5 proc. opowiedziało się, by były prowadzone od podstawówki, a 32,9 proc. od szkoły średniej.

Jednocześnie większość badanych była zdania, że odpowiedzialność za uświadamianie dzieci spoczywa przede wszystkim na rodzicach. Uważa tak 60 proc. badanych. Dla prawie 30 proc. ankietowanych główną odpowiedzialność ponosić powinna szkoła. Wszyscy byli zgodni, że dzieci nie powinny czerpać wiedzy od rówieśników czy z internetu.

Gazeta zauważa, że Polacy pytani przez IBRiS są przekonani, że antykoncepcja i nauka o współżyciu seksualnym nie jest namawianiem do seksu. Ponad 68 proc. ankietowanych ocenia, że takie lekcje nie zachęcają do przedwczesnego rozpoczęcia życia płciowego. Jedna piąta (ok. 20 proc.) uważa, że mogą być taką zachętą.

dc/ PAP