Mężczyzna podpalił się przed budynkiem ONZ w Genewie

Jak mówiła dziennikarzom w Genewie cytowana przez Reutera Throssell, na razie nie jest znana tożsamość ani pochodzenie mężczyzny.

Rzeczniczka nie podała też, jaki jest obecnie stan tego człowieka.

Lokalne media podają, że mężczyzna jest syryjskim Kurdem mieszkającym z Niemczech. Po zdarzeniu został przetransportowany helikopterem do szpitala.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih