Kuchciński nadal zajmuje rządową willę. Powinien ją opuścić dwa tygodnie temu

"Rz" zauważa, że Marek Kuchciński od 8 sierpnia jest zwykłym posłem PiS – stracił stanowisko marszałka Sejmu za nadużywanie lotów rządowymi samolotami do domu. Na początku października powinien wyprowadzić się z willi przy ul. Baciarellego w Warszawie, którą wynajmowała dla niego od Kancelarii Prezydenta Kancelaria Sejmu.

W sierpniu biuro prasowe Kancelarii Sejmu zapewniało bowiem "Rzeczpospolitą", że "zgodnie z § 4 pkt 1 umowy najmu lokal (Kuchcińskiego – red.) zostanie zwolniony przez najemcę w terminie 2 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania sprawowanej przez Niego funkcji".

Okazuje się, że były marszałek nie tylko nadal mieszka w tej willi, ale także Kancelaria Sejmu... nadal pokrywa koszty jej wynajmu.

Dlaczego Kuchciński się nie wyprowadził? Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta wyjaśnia "Rz", że 8 października na wniosek Kancelarii Sejmu podpisano aneks "przedłużający termin zwolnienia lokalu przez osobę uprawnioną do 08.11.2019 r. (1 miesiąc)". Dodano, że czynsz za miesiąc wynosi 4145,28 zł plus opłaty eksploatacyjne (średnio 855,67 zł/miesięcznie).

Rozporządzenie nie wskazuje kto ma pokrywać koszty

"Rz" podnosi, że na przedłużanie najmu dla osób piastujących funkcje kierownicze w państwie ponad ustawowy limit dwóch miesięcy od ustąpienia ze stanowiska pozwala niejasny artykuł, który wprowadzono do ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe rozporządzeniem Rady Ministrów w 2002 r. Chodzi o wyjątek, który mówi, że w przypadkach uzasadnionych (nie sprecyzowano, jakie to przypadki) dysponent lokalu może przedłużyć umowę najmu do czterech miesięcy po odejściu ze stanowiska w państwie. Rozporządzenie nie wskazuje jednak wprost, kto miałby pokrywać koszty najmu za ten okres.

Biuro prasowe prezydenta wyjaśniło "Rz", że Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta, jako wynajmujący, rozlicza się w tej sprawie z Kancelarią Sejmu, a nie Kuchcińskim. Gazetę zapewniono, że "najemca oświadczył w aneksie, że zgodnie z wnioskiem uprawnionego – czyli Pana Marszałka Kuchcińskiego, obciąży go kwotą z tytułu miesięcznego czynszu najmu lokalu".

dc/ PAP