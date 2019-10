Zaniedbany i głodny 8-latek. Matka spała pijana w krzakach

Do interwencji policjantów z gminy Giżycko doszło w poniedziałek, po zgłoszeniu, że nietrzeźwa matka może sprawować opiekę nad dzieckiem.

Po przyjeździe na miejsce przed budynkiem zauważyli 8-letniego chłopca, który poinformował ich, że mamy nie ma w domu, a on nie ma co jeść i jest głodny.

Policjanci sprawdzili otoczenie budynku i kiedy weszli w głąb podwórka, zauważyli nietrzeźwą matkę, która… spała w krzakach. Tuż obok niej leżała reklamówka z piwem. Po obudzeniu kobiety okazało się, że musiała już od pewnego czasu nadużywać alkoholu, co sprawiło, że nie do końca była świadoma tego, co działo się wokół niej.

Jedzenie z lodówki nie nadawało się do spożycia

8-latek wychowywał się w fatalnych warunkach. Spał w brudnej pościeli, a w lodówce miał jedzenie, które nie nadawało się już do spożycia. Cały dom był zaniedbany - przekazała policja.

Po interwencji dziecko zostało przekazane innym członkom rodziny, którzy zobowiązali się zadbać o 8-latka.

O sytuacji rodziny powiadomione zostały instytucje pomocowe, zaś postępowanie kobiety będzie oceniał sąd rodzinny.

Chłopiec nie chodził do szkoły

Funkcjonariusze ustalili również, do jakiej szkoły uczęszcza chłopczyk. Po kontakcie z pracownikami oświaty, okazało się, że od pewnego czasu nie przychodził na lekcje i nie miał zakupionych wymaganych podręczników.

Policjanci wraz z pracownikami opieki społecznej ustalają wszystkie okoliczności dotyczące sytuacji w tej rodzinie. Za nieodpowiednie sprawowanie opieki nad dzieckiem matce grozi ograniczenie lub utrata nad nim władzy rodzicielskiej.

