"W przypadku Senatu wszystkie scenariusze są możliwe"

W Senacie dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć większość - 51 mandatów. "Pakt senacki" to porozumienie, które zawarły latem: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), "Lewica" (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora.

Po wyborach PiS złożył do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące sześciu okręgów wyborczych. Chce, by ponownie przeliczono w nich głosy. W odpowiedzi Koalicja Obywatelska złożyła protesty dot. trzech okręgów.

"To dowartościowanie Senatu"

Prowadząca program "Wydarzenia i Opinie" Dorota Gawryluk zwróciła uwagę, że po raz pierwszy w historii Senat jest w centrum tak dużego zainteresowania.

- To jest na pewno dowartościowanie Senatu. To jest moja trzecia kadencja. Przez dwie kadencje, jak się rozmawiało z kolegami posłami to słyszało się lekceważące opinie. Teraz takich opinii się nie słyszy i jako senator mogę się z tego tylko cieszyć - mówił senator Jan Filip Libicki na antenie Polsat News.

Senator Pęk odpowiedział z kolei, że sytuacja w Senacie "jest jeszcze bardzo otwarta". - Wszystkie scenariusze są jeszcze możliwe - zapewnił. Jego zdaniem to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Senatu, a opozycja jest połączona jedynie "negatywną ideą anty-PiS".

- Dopiero 12 listopada na pierwszym posiedzeniu przekonam się, kto ma tą większość. Nie wierzę w to, że pakt senacki jest taką siłą, która będzie utrzymywała swoją jedność, jednolitość i sprawność - dodał Pęk.

Libicki: średnio rozumiem tę logikę

- Uważam inaczej. Uważam, że to Prawo i Sprawiedliwość dostarczyło dowodu na to, że ta większość w Senacie, która ukształtowała się po wyborach się utrzyma. Złożenie protestów wyborczych oznacza w wymiarze politycznym to, że kierownictwo PiS uznało, że nikogo z tej większości nie da się przeciągnąć na stronę PiS. Dlatego chwyta się innych narzędzi, by tę większość sobie zapewnić - odpowiedział Jan Filip Libicki.

Na zwrócenie uwagi, że Platforma Obywatelska również złożyła wnioski do SN, Libicki odpowiedział, że "średnio rozumie logikę" swoich kolegów ze zjednoczonej opozycji. - Nie znam dokładnie każdej sprawy. Być może jest tego jakieś uzasadnienie - mówił senator PSL.

Na pytanie, dlaczego PiS nie złożyło protestu wyborczego w przypadku wyborów do Sejmu, senator Pęk odpowiedział, że ordynacja wyborcza jest w tym przypadku "bardziej skomplikowana". - Na rezultat kto zostaje posłem składa się dużo więcej czynników, niż tylko sam wynik wyborczy pojedynczego kandydata. W wyborach do Senatu znacznie łatwiej znaleźć związki przyczynowo-skutkowe - zapewnił.

bas/ Polsat News