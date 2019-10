Uprowadzili i zawieźli do... notariusza. 34-latek mógł stracić nawet 2 mln złotych

Trzech mężczyzn uprowadziło 34-latka, a następnie zawieźli go do kancelarii notarialnej na terenie Katowic. Porywacze chcieli zmusić mężczyznę do podpisania niekorzystnej dla niego umowy. Mógł w związku z tym stracić nawet 2 mln złotych. Policjanci przyjechali na miejsce w ostatniej chwili.