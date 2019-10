Rodzicie pozwolili 16-latce pojechać autem do szkoły. Uderzyła w radiowóz

Nastolatka, kierując autem bez uprawnień, spowodowała w Międzyrzecu Podlaskim kolizję drogową. Włączając się do ruchu uderzyła w nadjeżdżający radiowóz. Policjantom tłumaczyła, że jechała do szkoły, a samochód wzięła za zgodą jednego z rodziców.

Do kolizji doszło w piątek około godz. 7:30 na jednym z osiedli w Międzyrzecu Podlaskim. W nadjeżdżający policyjny radiowóz uderzył samochód marki Kia. Auto nagle włączyło się do ruchu, a jego kierowca nie zasygnalizował swojego manewru.



Na szczęście prędkość obydwu samochodów była niewielka i nikt w zdarzeniu nie doznał obrażeń ciała.

Jechała do szkoły z kolegą



Za kierownicą samochodu osobowego siedziała 16-latka. Dziewczyna przewoziła również nastoletniego pasażera. Kierująca wyjaśniła policjantom, że auto wzięła, by pojechać do szkoły i miała na to zgodę jednego z rodziców.

ZOBACZ: Nastolatek zabrał mamie kartę i wypożyczył auto dostawcze. Policja ruszyła w pościg



Sprawa nastolatki kierującej autem bez uprawnień trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

grz/luq/ polsatnews.pl