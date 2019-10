Robert Lewandowski nominowany do Złotej Piłki

"France Football" nie podał od razu całej listy nazwisk, ale publikował je stopniowo. Wśród nominowanych są także m.in. Sergio Aguero (Manchester City/Argentyna), Kylian Mbappe (PSG/Francja), Karim Benzema (Real Madryt/Francja), Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn/Portugalia), Heung-min Son (Tottenham/Korea Płd.).

Znakomity początek sezonu



Tym razem Lewandowski został doceniony za znakomity początek sezonu w barwach Bayernu Monachium. W każdym z ośmiu pierwszych meczów Bundesligi strzelił gola i wyrównał tym samym rekord sprzed czterech lat napastnika Borussii Dortmund Pierre-Emericka Aubameyanga.

Lewandowski podziękował za nominację na Twitterze.

🙏🤜🤛 Thank you for the nomination #BallondOr https://t.co/k0zOlrIoe3