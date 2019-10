Nie żyje prof. Dziak. Napisał książkę, po której zakazano mu wjazdu do Korei Płn.

"Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Waldemara J. Dziaka, naszego drogiego Przyjaciela i wieloletniego wykładowcy Collegium Civitas, wybitnego naukowca, politologa i specjalisty w zakresie problematyki północnokoreańskiej i chińskiej" - przekazało Collegium Civitas na profilu jednego z mediów społecznościowych. Uczelnia złożyła także wyrazy współczucia najbliższym naukowca.

Prof. Waldemar J. Dziak urodził się 7 stycznia 1952 r. w Warszawie. Był naukowcem, politologiem, specjalistą z zakresu problematyki północnokoreańskiej i chińskiej. Był związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN od 1990 roku, czyli od jego powstania. Był również wykładowcą m.in w Collegium Civitas i Akademii Dyplomatycznej.

Problematyka krajów bałkańskich i Dalekiego Wschodu

Naukowo zajmował się problematyką krajów bałkańskich i Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Korei Północnej i Chin.

Był również przewodniczącym rady programowej rocznika "Azja – Pacyfik", członkiem rady serii "Biblioteka Azji i Pacyfiku" oraz rady naukowej "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej".

Był autorem i współautorem ponad 20 książek i kilkuset artykułów naukowych, m.in.: "Kim Jong Il (biografia polityczna)" (2004), "Korea Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzy" (2009), "Pjongjang rok 1956" (2010), "Najnowsza historia polityczna Republiki Korei" (2011), "Kim Dzong Un" (2013), "Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza" (2014), "Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich" (2015), "Historia polityczna Chin 1839-2014. Kronika najważniejszych wydarzeń", "Historia polityczna Chin 1839-2014. Konspekt analityczny" (2016), "Korea Północna. Wewnętrzne wektory trwania" (2016), "Mao Zedong. Ontologia władzy" (2017).

Nie tylko działalność naukowa

Poza działalnością naukową prof. Dziak w latach 1999-2001 prowadził audycję "Rozmowy niekontrolowane" w Radiu TOK FM pod pseudonimem Waldemar Ogiński, program "Humory Waldemara Ogińskiego" w TV Puls w 2001 r., a w latach 2007-2012 jako Waldemar Jan Ogiński rozmawiał z politykami w "Salonie politycznym" w Superstacji.

Anegdotą sprzed lat podzielił się na Twitterze Patryk Słowik:

Waldemara Dziaka pamiętam jeszcze z czasów, gdy pracowałem w Superstacji. Któregoś razu Dziak podszedł do mnie i mówi mniej więcej tak: "kochaniuteńki, ty musisz selekcjonować informacje, a nie dajesz wszystko, co ja mówię. Przecież to, co powiedziałem, nie miało sensu".