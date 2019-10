Kurdyjska flaga w oknie nowego burmistrza Budapesztu

- Jako burmistrz opowiadający się za pokojem uważam za swój obowiązek wstawić się za Kurdami – uzasadnił Karacsony na swoim profilu na Facebooku wywieszenie flagi.

W sobotę doszło w Budapeszcie do niewielkiej, około 100-osobowej demonstracji przeciwko tureckiej operacji wojskowej w Syrii.

#Kurdish flag hanging from the office window of new #Budapest mayor, while protesters are demonstrating against #Turkish invasion of #Syria. Gergely Karácsony wrote: “as a mayor of peace, I feel it is my duty to show solidarity with the Kurds. Photo: Fruzsina Magyar #Hungary pic.twitter.com/A3zV4eXrHF