Berlin chce zamrozić czynsze na 5 lat. Przygotowano specjalną ustawę

Władze stolicy Niemiec chcą zamrozić czynsz na wynajmowane mieszkania z czerwca 2019 roku i zakazać podnoszenia go przez kolejne pięć lat. Pomysł rządu koalicyjnego Berlina to odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie na mieszkania przy jednoczesnym wysokim kosztom najmu - informuje Deutsche Welle.

Przepisy mają obowiązywać od początku 2020 roku. Budzący sporo kontrowersji projekt przygotowali rządzący w mieście socjalemokraci, Zieloni i Lewica.

Znalezienie mieszkania "niemal niemożliwe"

Według projektu czynsze zamrożone zostaną na poziomie z 18 czerwca 2019 roku. Od 2022 roku możliwa będzie podwyżka o 1,3 proc., uwzględniająca inflację. Oprócz tego będzie można podwyższyć czynsz ze względu na remont (o 1 euro na metr kwadratowy).

- Obecnie znalezienie w mieście mieszkania w przystępnej cenie jest niemal niemożliwe, gdyż na jedno mieszkanie na rynku przypada od 80-do 100 chętnych - powiedział Deutsche Welle prezes Berlińskiego Stowarzyszenia Najemców Reiner Wild.

– Dla wynajmujących to będzie czas na wytchnienie – skomentował z kolei projekt burmistrz Berlina Michael Müller (SPD), jeden z najbardziej zagorzałych zwolenników pomysłu.

Plany budowy mieszkań komunalnych

Przyczyn powstania kontrowersyjnego projektu jest wiele. Po pierwsze do Niemiec przyjeżdża wielu obcokrajowców, których stać na wynajem lokalu - co stanowi okazję do windowania cen. Po drugie w Berlinie powstaje stosunkowo mało nowego budownictwa.

Jak informuje stacja do ustawy dołączona zostanie tabela maksymalnych stawek czynszów, które będą obowiązywać dla nowych umów najmu. Wstępnie stawki mają wynosić od 5,95 euro do 9,80 euro za metr kwadratowy, przy ich ustalaniu ma być brany pod uwagę roku budowy i wyposażenie lokalu. W tym czasie władze Berlina planują budowę nowych mieszkań komunalnych.

Ustawa ma zostać przyjęta przez Senat we wtorek, 22 października. Następnie trafi do Izby Deputowanych - parlamentu landu.

