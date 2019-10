Wpis o Mahomecie wywołał zamieszki. Cztery osoby nie żyją

Do starć doszło w dystrykcie Bhola, około 200 km od Dhaki, gdy kilkuset muzułmanów zebrało się, by żądać natychmiastowego postawienia przed sądem domniemanego autora wpisu, zatrzymanego już w piątek hindusa.



- Protestujących zapewniono, że oskarżony trafił do aresztu i wszczęto wobec niego działania prawne, ale oni nie słuchali i zaczęli obrzucać funkcjonariuszy kamieniami - powiedział przedstawiciel lokalnej policji Salahuddin Miah.

Here is some martyrs of #BholaMassacre, Muslim people in Bhola of #Bangladesh has arranged a protest programme against mockery of prophet Muhammad (s:), #BdPolice take action against the Muslim protesters, but we living here in a Muslim country(!)#Muslim #Ummah #HinduTerrorist pic.twitter.com/HM1QNhe0EU — Hasan Bin Abdullah (@itHasanOfficial) 20 października 2019



Według jego relacji policjanci w samoobronie zaczęli strzelać ślepymi nabojami, ale "tłumu był nie do opanowania" i zmusił funkcjonariuszy do schronienia się w jednym z okolicznych budynków.

A member of the Hindu youth ISKCON posted on Facebook, mocking and humiliating Prophet #Muhammad (PBUH).

The Muslims staged a protest rally over this time, the police indiscriminately opened fire and killed 4+ Muslims and injured 100+ seriously.#bola #Bangladesh pic.twitter.com/OlGMGvWJ7Y — Foysal titumir (@Foysalk1) 20 października 2019

Wybuchy przemocy na tle wyznaniowym



W 160-milionowym Bangladeszu, w którym ponad 90 proc. mieszkańców stanowią wyznawcy islamu, co pewien czas dochodzi do wybuchów przemocy na tle wyznaniowym.



W październiku 2016 roku w dystrykcie Brahmanbaria na wschodzie kraju wybuchły protesty wywołane publikacją w mediach społecznościowych fotomontażu, który przedstawiał hinduistycznego boga Śiwę w sanktuarium Al-Kaba w Mekce, zawierającym Czarny Kamień, który stanowi dla muzułmanów największą świętość.



Od publikacji zdjęcia w Bangladeszu zdewastowano około 200 świątyń, domów i firm należących do wyznawców hinduizmu, a policja aresztowało 78 muzułmanów podejrzanych o dopuszczenie się tych aktów wandalizmu oraz hindusa podejrzanego o opublikowanie kontrowersyjnego wizerunku.

dk/ PAP