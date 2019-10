"57 proc. Polaków uważa, że ich dzieciom będzie żyło się dostatniej". Premier przytacza wyniki badań

"57 procent Polaków uważa, że ich dzieciom będzie żyło się bardziej dostatnie. To wynik zdecydowanie lepszy niż w społeczeństwach Francji, Włoch, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Odpowiedzialnie budujemy państwo dobrobytu dla obecnych i przyszłych pokoleń" - napisał premier.

Największymi pesymistami są Francuzi

W postawach optymistycznych, jak wynika z badania, prześcignęła nas Ukraina i Litwa. Odpowiednio w tych krajach: 61 i 60 proc. badanych prognozuje, że ich dzieciom pod względem finansowym będzie żyło się lepiej. Największymi pesymistami w tym względzie są Francuzi (16 proc.), Brytyjczycy (22 proc.), Włosi (23 proc.) oraz Hiszpanie (25 proc.).

MAP: Former Eastern Bloc countries are generally more optimistic about financial future of childrenhttps://t.co/0dHY2NvfvC pic.twitter.com/7xmOKW4AdM