Ojca, który wiózł 5-latka z odgryzionym językiem, zatrzymał korek. Pomogła policja

Pięciolatek z Ostrołęki odgryzł sobie język, gdy przewrócił się w czasie zabawy. Ojciec natychmiast zabrał dziecko do miejscowego szpitala. Tam dowiedział się, że musi syna zawieźć na dziecięcą chirurgię. Gdy dojeżdżał do Białegostoku zatrzymał go kilkukilometrowy korek spowodowany pracami na trasie S8. Wtedy po pomoc zadzwonił na numer 112.