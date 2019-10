Izba Gmin zadecyduje o losach brexitu. Głosowanie ok. godz. 15:30

Posiedzenie zacznie się od wystąpienia szefa rządu, po czym nastąpi debata. Samo głosowanie spodziewane jest ok. godz. 15:30 polskiego czasu, choć może to się opóźnić, bo nie ogłoszono jeszcze, które poprawki opozycji poddane zostaną pod głosowanie.

Jeśli posłowie nie zaakceptują porozumienia, ani nie zgodzą się na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, premier Johnson będzie zobligowany do zwrócenia się do Brukseli z wnioskiem o kolejne przesunięcie brexitu - do 31 stycznia 2020 r.

Johnson: dokończenie brexitu pomoże przezwyciężyć podziały

Na początku posiedzenia brytyjski premier Boris Johnson przekonywał posłów do poparcia porozumienia, mówiąc, że to najlepsze rozwiązanie dla kraju.