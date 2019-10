Za tydzień "Tęczowy piątek" w gdańskich szkołach. Radni PiS protestują

Gdańscy radni PiS nie zgadzają, się by w miejskich szkołach promowana była ideologia środowisk LGBT. Przygotowali w tej sprawie adresowany do władz miasta "Sprzeciw wobec promocji środowisk LGBTQ+ w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych".

Jak poinformował na piątkowej konferencji radny Prawa i Sprawiedliwości w gdańskiej radzie miejskiej Kazimierz Koralewski, radni otrzymali informację, że w przyszłym tygodniu w Gdańsku ma być "Tęczowy piątek" i w związku z tym radni PiS postanowili zająć w tej sprawie stanowisko.



Radna Joanna Cabaj powiedziała, że radnym PiS zależy na tym, żeby dzieci uczące się w gdańskich szkołach miały zapewnioną edukację bezpieczną i opartą na wartościach. Dodała, że radni PiS nie zgadzają się, by w gdańskich placówkach szkolnych promowana była ideologia środowisk LGBT.

"Stanowczo się sprzeciwiamy"



Radna podkreśliła, że radni PiS nie zgadzają się by dzieci uczyły się na standardach Światowej Organizacji Zdrowia, które nie są wytycznymi do wprowadzania zmian w polskim prawie. Dodała, że radni będą sprzeciwiać się wszelkim działaniom, które mają na celu propagowanie środowisk LGBT gdańskich szkołach.



Radni z Klubu PiS poinformowali o przygotowanym przez nich oświadczeniu skierowanym do władz miasta - "Sprzeciwie wobec promocji środowisk LGBTQ+ w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych".



"Jako Radni Miasta Gdańska Klubu Prawa i Sprawiedliwości oświadczamy, iż stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzanym w Gdańsku wszelkim działaniom, mającym na celu promowanie środowisk lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, osób określających się mianem queer i tych, którzy wpisują się pod znakiem »+« - napisano w dokumencie wręczonym podczas konferencji prasowej dziennikarzom.

"Zajęcia o wątpliwych treściach"

Autorzy podkreślili, że działania władz Gdańska "od dłuższego czasu promują te środowiska" poprzez - jak napisano w oświadczeniu - wprowadzanie do szkół "warsztatów »Zdrovve Love«, promocji »Tęczowych Piątków«, szkoleniu trenerów antydyskryminacyjnych do prowadzenia innych zajęć o wątpliwych treściach”.



Autorzy dokumentu zauważyli, że dzieci uczące się w gdańskich szkołach zasługują na edukację, która jest bezpieczna i oparta na wartościach chrześcijańskich. Podkreślili, też, że wszelkie zajęcia prowadzone w gdańskich szkołach powinny być prowadzone przez nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.



"Nie zgadzamy się na wprowadzanie jakichkolwiek zajęć mogących zakłócić rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Żądamy wycofania opartych na standardach Światowej Organizacji Zdrowia zajęć »Zdrovve Love« i wycofania się z finansowania wszelkich zajęć promujących środowiska LBGTQ+, w tym »Tęczowych Piątków«" - napisano w oświadczeniu.



Pod oświadczeniem podpisali się radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska: Elżbieta Strzelczyk, Joanna Cabaj, Piotr Gierszewski, Karol Rabenda oraz Kazimierz Koralewski.

