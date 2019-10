"Ściernisco" w wykonaniu żołnierzy z USA. Bracia Golec byli w szoku [WIDEO]

"Takie nagranie trafiło niedawno w nasze ręce i musimy przyznać, że jesteśmy w SZOKU. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu" - napisano na oficjalnym facebookowym profilu zespołu Golec uOrkiestra.

"Dziękujemy amerykańskim żołnierzom służącym na co dzień w The United States Air Force Band, że wybrali właśnie nasz utwór do powitania polskich generałów w Waszyngtonie. To dla nas wielki zaszczyt" - podkreślili artyści.

Pod klipem wrzuconym przez amerykańską ambasadę, pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. "Idzie mu lepiej jak niejednemu rodowitemu Polakowi" - napisał internauta, komentując występ.

"Brawo!!!! Mam uśmiech od ucha do ucha!" - napisał inny użytkownik Instagrama.

Film z piosenką Golec uOrkiestry, wykonaną przez żołnierzy, to kolejny klip, w którym Amerykanie mierzą się z językiem polskim. Pracownicy Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, amerykańscy dyplomaci, żołnierze US Army i US Navy oraz marines przygotowali tradycyjne życzenia na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. ZOBACZ!

msl/luq/ polsatnews.pl