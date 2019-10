Napięta sytuacja w Katalonii. Przełożono El Clasico - najsłynniejszy mecz

Decyzja ma związek z napiętą sytuacją polityczną w tym regionie. W poniedziałek sąd skazał dziewięciu polityków na kary od dziewięciu do 13 lat pozbawienia wolności za role, jakie odegrali przy uznanym za nielegalne referendum niepodległościowym w Katalonii. Wywołało to protesty mieszkańców, które doprowadziły do zamieszek.

Estos “violentos radicales de los CDRs” como los tacha la prensa se organizaban para apagar los fuegos que montaban los infiltrados de la policia. Lo he grabado y visto con mis ojos. Basta de manipulación de la TV española. #tsunamiinfiltrado pic.twitter.com/KgkTN0yVFP — Lagarder Activista🎗 (@lagarder81) 17 października 2019

Od poniedziałku w Katalonii aresztowanych zostało zostało ponad 100 separatystów, zaś 300 osób odniosło obrażenia. W środę zmarł w szpitalu 65-letni turysta z Francji, który dostał zawału serca w trakcie zamieszek na lotnisku El Prat w Barcelonie.

Początkowo władze ligi wystąpiły do RFEF z wnioskiem o przeniesienie El Clasico do Madrytu, a rewanż w Barcelonie odbyłby się w marcu przyszłego roku, kiedy planowano spotkanie na Santiago Bernabeu. Federacja podjęła jednak decyzję o zmianie terminu.



Po ośmiu kolejkach Real jest liderem tabeli z 18 punktami. Barcelona zgromadziła o dwa mniej i jest druga.

W piątek w Katalonii rozpoczął się strajk generalny, który spowodował chaos komunikacyjny w całym regionie. Poważne utrudnienia występują w ruchu kolejowym oraz drogowym z powodu licznych blokad. W Barcelonie zamknięto bazylikę Sagrada Familia.

MAJOR BREAKING: One of the Marches for Freedom arrives in Badalona. pic.twitter.com/GPXM8Tbmci — Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) 18 października 2019

Przed południem zablokowane były m.in. trasy szybkiego ruchu i autostrady łączące Katalonię z Francją i Andorą.

Zakłócenia występują również w ruchu pociągów w Katalonii. Rano w trasy nie wyjechało kilkadziesiąt pociągów podmiejskich i dalekobieżnych.

Poważne utrudnienia panują też na głównym katalońskim lotnisku El Prat w Barcelonie. W piątek rano z powodu strajku generalnego odwołano tam 55 połączeń, z czego większość stanowią loty hiszpańskich linii Vueling.

Do protestu przystąpiło większość placówek oświatowych w regionie, a także uczelnie wyższe. Stosunkowo sprawnie działa tymczasem służba zdrowia, której przedstawiciele zapowiadali masowe protesty w dniu strajku generalnego.

dk/ PAP