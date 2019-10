Bitwa gangu z policją. Syn "El Chapo" zatrzymany

Walki były tak zacięte, że gubernator stanu zaapelował do mieszkańców Culiacan, aby nie wychodzili z domów i stosowali się do zaleceń policji i wojska. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się gabinet prezydenta Meksyku Manuela Lopeza Obradora aby ocenić powstałą sytuację

Wielu mieszkańców miasta, liczącego ok. 750 tys. ludzi, musiało porzucić samochody i szukać schronienia w okolicznych domach.

To all those people who love to binge-watch all those Narco shows and romanticize the capos. This is the reality of it. What real people in the real world have to endure. #Culiacan #PrayForCuliacan

