Zabił i okradł bezdomnego. Zapadł wyrok

Krzysztof F. został oskarżony o to, że w styczniu tego roku na klatce schodowej Szpitala Powiatowego w Piszu pięściami i szklaną butelką uderzył bezdomnego mężczyznę co najmniej 7 razy w głowę. Pozostawił go bez pomocy, ale zanim to zrobił przeszukał ofierze kieszenie. Znalazł 8 złotych, które zabrał.

"Nie wiedział, że rękami można zabić"

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał oskarżonego na 25 lat więzienia. Krzysztof F. przyznał się pobicia, ale nie do zabójstwa.

Wyjaśniał, że feralnego dnia od rana pił alkohol. Wieczorem spotkał kolegę, z którym poszedł do klatki schodowej w piwnicy Szpitala Powiatowego w Piszu, by tam kontynuować imprezę. Dołączył do nich mężczyzna, którego oskarżony nie znał. Jak twierdził, nieznajomy wyzywał go i próbował uderzyć.

Jak mówił podsądny, nie miał świadomości, "że rękami można zabić człowieka". Sąd, uzasadniając wyrok, mówił, powołując się na te słowa, że oskarżony dokonał czynu, będąc w szale - "bił z taką siłą", że po wszystkim miał opuchniętą rękę. Oskarżonego nie powstrzymało to, że napadnięty się bronił, ani to, że inny uczestnik tego spotkania próbował napastnika powstrzymać.

