Nie żyje amerykański bokser. Był w śpiączce po ciężkim nokaucie

Gala odbywała się w sobotę Chicago. Day (17-4-1, 6 KO) przegrał przez nokaut w dziesiątej rundzie walkę w wadze super półśredniej z 21-letnim rodakiem Charlesem Conwellem (11-0, 8 KO).

Ring opuścił na noszach i natychmiast został przewieziony do kliniki, gdzie przeprowadzono operację mózgu. Od tego czasu w śpiączce przebywał na oddziale intensywnej terapii. Cztery dni później zmarł.

- W imieniu rodziny Patricka, jego zespołu i najbliższych mu osób, dziękuję za modlitwy, wyrazy wsparcia i falę miłości, które były tak widoczne od czasu jego kontuzji - powiedział promotor Lou DiBella. - Był synem, bratem i dobrym przyjacielem wielu osób. Jego dobroć, pozytywność i wielkoduszność wywarły trwałe wrażenie na każdym, kogo spotkał - dodał.



"Nasze najgłębsze myśli i wszystkie modlitwy skierowane są w stronę Patricka" - napisał na Twitterze promotor Eddie Hearn.

Deepest prayers with Patrick right now 🙏 https://t.co/affwhEXeXD