Na Westerplatte odkryto kolejne ludzkie szczątki. "Kości z zachowanymi butami saperskimi"

Pracujący na terenie gdańskiego Westerplatte archeolodzy znaleźli kolejne – czwarte już – ludzkie szczątki. Nie jest wykluczone, że mogą one należeć do któregoś z polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. bronili składnicy wojskowej ulokowanej na półwyspie. Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej apeluje do rodzin poległych obrońców Westerplatte o pomoc w identyfikacji szczątków.