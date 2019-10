Karczewski: Senat w starym składzie już się nie zbierze

- Nie będzie dodatkowego posiedzenia Senatu w starym składzie – powiedział w czwartek Stanisław Karczewski, marszałek tej izby. Zdementował w ten sposób informacje, że PiS zamierza zwołać jeszcze jedne obrady Senatu przed zaprzysiężeniem nowych parlamentarzystów, by przegłosować nową kandydaturę na szefa Najwyższej Izby Kontroli. Jej obecny prezes Marian Banaś nadal nie złożył dymisji.

We wtorek Sławomir Nitras (PO) poinformował, że na biurku marszałek Sejmu Elżbiety Witek leży rezygnacja szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, wybranego na to stanowisko pod koniec sierpnia.

- Nie potwierdzam informacji, aby taki dokument trafił do marszałek - poinformował wówczas polsatnews.pl szef CIS Andrzej Grzegrzółka.

PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał w Senacie 48 mandatów, Koalicja Obywatelska – 43 mandaty, PSL – trzy, a SLD – dwa. W izbie wyższej zasiądą także senatorowie niezależni: Lidia Staroń, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski oraz Stanisław Gawłowski.

Wyniki wyborów oznaczają, że ugrupowania opozycyjne, wraz z trzema niezrzeszonymi senatorami, zdobyły w Senacie niewielką większość: 51 do 49.

Karczewski dementuje: nie będzie dodatkowego posiedzenia Senatu

Wśród posłów opozycji rozeszła się informacja, że PiS przed złożeniem przysięgi przez senatorów wybranych w ostatnich wyborach planuje jeszcze jedno posiedzenie Senatu w starym składzie, by móc wybrać osobę, która zastąpi Mariana Banasia w NIK i nie musieć konsultować tej kandydatury z opozycją.

- Nie ma takiej potrzeby, nie słyszałem o takich okolicznościach, które upoważniałyby czy zobowiązywały mnie, aby zwołać jeszcze jedno posiedzenie (Senatu obecnej kadencji - red.). Jestem przekonany, że to posiedzenie będzie kończyło nasza dziewiątą kadencję – powiedział w czwartek Karczewski w radiowej Trójce.

Przypomniał, że posiedzenie Senatu nowej kadencji zwołuje prezydent. Obrady ostatniego posiedzenia kończącej się kadencji zaplanowano na czwartek.

Tymczasem senatorowie PO wystosowali w czwartek apel do PiS, by nie organizowało posiedzenia Senatu w starym składzie. - To niezgodne z dotychczasową praktyką i zły precedens, który nie powinien był się zdarzyć zarówno w Senacie, jak i w Sejmie - podkreślił lider senatorów PO Bogdan Klich.

"Nie słyszałem o innym kandydacie na marszałka Senatu"

Karczewski pytany, czy zostanie marszałkiem Senatu w kolejnej kadencji, jeśli PiS znajdzie większość, że jest to "prawdopodobne".

- Nie słyszałem o innym kandydacie - zapewnił, przypominając, że marszałkiem-seniorem drugiej izby zostaje zgodnie z regulaminem najstarszy senator; w nowej kadencji jest to Barbara Borys-Damięcka (KO).

wka/emi/hlk/ PAP, polsatnews.pl