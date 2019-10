Tak będzie wyglądał nowy Facebook. Już go testujemy

Choć prace nad zmianami trwają już od początku roku, wciąż nie jest jasne, kiedy dokładnie strona pojawi się w nowej odsłonie.

Na razie wiadomo, w jakim kierunku idą zmiany. Wiemy od tym między innymi stad, że profil polsatnews.pl jest jednym z pracujących już na wersji beta.

Nowy sposób prezentacji zdjęć

Wśród istotnych różnic w porównaniu z obecnym wyglądem strony, wyraźnie zmieni się sposób prezentacji zdjęć. Jak informuje Jane Manchun Wong, ekspert ds. zabezpieczeń i ukrytych funkcji w aplikacjach, po dokonaniu zmian przez koncern Marka Zuckerberga użytkownik do wyboru miałby cztery sposoby wyświetlania fotografii. Ma to sprawić, że obrazy będą mogły być bardziej dynamiczne.

Facebook is testing layouts for photo posts pic.twitter.com/2W4LVVbbHy — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019

Testowana jest również możliwość udostępniania albumów fotograficznych innym użytkownikom.

Facebook Portal App is testing the ability to share Portal photo albums with other Portal device users pic.twitter.com/7OEPxgpkYh — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 14, 2019

Nowy wygląd Facebooka będzie nieco przypominał konkurencyjnego Twittera. Na górze strony pojawią się relacje znajomych, a poniżej typowa tablica. Zmieni się również menu oraz segregowanie w lewej części strony. Lista znajomych znajdzie się w przyszłości po prawej. Zostanie tam również umieszczona sekcja z treściami sponsorowanymi.

Z Facebooka zniknie licznik polubień

Już wcześniej zapowiadano, że z Facebooka zniknie licznik polubień. Dla osób, które lubią wiedzieć, jakie posty cieszą się największą popularnością, jest on bardzo ważny, ale od dłuższego czasu mówi się również o jego destrukcyjnym wpływie, szczególnie na młode osoby. Bo choć jak sugerują ostatnie badania, nie ma związku między nadużywaniem mediów społecznościowych i depresją, samotnością i myślami samobójczymi, to chyba każdy z nas poczuł kiedyś związaną z nimi presję.

O tym, ile osób kliknęło w "Lubię to" i kto to był wiedzieć będzie jedynie użytkownik publikujący post. Pozostali zamiast cyferek zobaczą jedynie kilka miniaturek.

Portal Marka Zuckerberga już testuje taką opcję, o czym poinformowała na Twitterze wspomniana już Jane Manchun Wong. Uznano, że nastolatki nieustannie są zachęcane do publikowania popularnych postów i porównywania się z rówieśnikami, przez co często cierpi ich pewność siebie. W tym kontekście usunięcie licznika polubień mogłoby przynieść pozytywne skutki, choć pojawiły się też głosy twierdzące, że biorąc pod uwagę duży odpływ użytkowników Facebooka, tak radykalny krok może być gwoździem do jego trumny.

