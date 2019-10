Po kolizjach, zakorkowana trasa S86 od Katowic do Sosnowca

Po kolizji i wypadku, do których doszło w środę po południu na trasie S86 w Sosnowcu, poważnych utrudnień powinni spodziewać się kierowcy podróżujący tą główną trasą ze Śląska do Zagłębia. Ok. godziny 15.00 korek sięgał centrum Katowic. Zakopianka była zablokowana po czołowym zderzeniu w m. Bańska Niżna.