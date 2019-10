"Nieświeży dowcip na nieudanym stand-upie". Tusk o słowach Kaczyńskiego

Chodzi o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził w poniedziałek, że PiS będzie dążyć do tego, by Senat stał się miejscem, "w którym wojna niszcząca polską politykę będzie co najmniej ograniczona".

Nieświeży dowcip

- Współpraca pokojowa, koegzystencja w parlamencie w ustach Jarosława Kaczyńskiego brzmi jak taki nieświeży dowcip na jakimś takim nieudanym stand-upie - ocenił szef Rady Europejskiej w rozmowie z Polsat News i TVN24.

Dodał, że gdyby chociaż przez sekundę serio potraktować deklarację Kaczyńskiego, to "spróbujmy w takim razie na nowo odbudować chociażby jakieś takie elementarne zaufanie, ale nie w Senacie, gdzie przegrałeś chłopie, tylko jeśli masz dobrą wolę to róbmy to wszędzie". - Czy wierzę, w intencje Jarosława Kaczyńskiego, że jest teraz gołąbkiem pokoju i bardzo chce współpracować z opozycją? No nie, to brzmi jak taki nieświeży dowcip - powiedział Tusk.

Senatora KO: byłem pytany o chęć zostania ministrem zdrowia

- Ze strony koalicjantów PiS, przez poważnego polityka, byłem pytany o chęć zostania ministrem zdrowia. Przypuszczam, że w 30 sekund dostałbym tekę ministra, gdybym taką wolę wyraził - powiedział w Radiu Plus prof. Tomasz Grodzki, senator Koalicji Obywatelskiej.

Odmówił, gdyż "uważa się za człowieka przyzwoitego". Tymczasem gdyby PiS "zdobył" chociaż jednego senatora, opozycja utraciłaby większość w tej izbie.

W rozmowie z Polsat News dodał, że "skoro 150 tys. ludzi oddało na mnie głos, czułbym się nikczemnym zdrajcą, zachowując się w sposób niegodny".

- Jestem przeciwny takiemu rodzajowi prowadzenia polityki, bo to suweren - jak PiS lubi mówić - zdecydował, że to my w Senacie mamy mieć przewagę - powiedział.

Mandaty w Senacie

W niedzielnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 48 mandatów w Senacie, a więc nie zdobył większości. Koalicja Obywatelska PO N IPL ZIELONI – 43 mandaty. KW Polskie Stronnictwo Ludowe – trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – dwa.

W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).

pgo/ Polsat News, PAP