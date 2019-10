Erdogan nie spotka się z wiceprezydentem USA

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w środę, że nie spotka się z wiceprezydentem USA Mikiem Pence'em w Ankarze - informuje agencja AFP. Waszyngton przekazał wcześniej, że Pence w środę uda się do tureckiej stolicy.

Według agencji Reutera Pence miał spotkać się z Erdoganem w Ankarze w czwartek, a ich rozmowa miała dotyczyć tureckiej ofensywy w północno-wschodniej Syrii.

- Nie będę z nimi rozmawiać - powiedział Erdogan stacji Sky News. - Spotkają się ze swoimi odpowiednikami, a ja będę tylko rozmawiać z Trumpem, jeśli przyjedzie - dodał.

Przemyśli wizytę w USA

Erdogan powiedział w środę, że po zaplanowanych na ten tydzień spotkaniach z amerykańską delegacją w Turcji ponownie zastanowi się nad tym, czy w listopadzie uda się do USA. Spotkanie Erdogana z prezydentem USA Donaldem Trumpem zaplanowano na 13 listopada w Waszyngtonie.



Turecki przywódca powiedział dziennikarzom w parlamencie, że przemyśli swoją wizytę w USA, ponieważ "argumenty, debaty, rozmowy w Kongresie (USA) dotyczące jego osoby, rodziny i przyjaciół ministrów stanowią wielki despekt" wobec rządu w Ankarze.

Oprócz Pence'a i Pompeo do Ankary mają udać się doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien i specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. Syrii James Jeffrey.

"Policzek dla Ankary"

Z kolei tygodnik "Der Spiegel" poinformował, że Stany Zjednoczone odcięły Turcji dostęp do danych wywiadowczych gromadzonych przez państwa koalicji walczącej z Państwem Islamskim (IS).

Jak ustaliła niemiecka gazeta, od 9 października Turcy nie dostają informacji z katarskiej bazy lotniczej Al-Udeid, gdzie mieści się centrum dowodzenia koalicji. Tego właśnie dnia Ankara przeprowadziła pierwsze naloty i ostrzał artyleryjski kurdyjskich pozycji na północnym wschodzie Syrii.

Pentagon obawiał się, że dane zbierane codziennie przez samoloty, drony i satelity zostaną użyte przez Turcję do innych celów niż walka z IS, czyli do planowania działań przeciwko Kurdom.

Według wojskowych, na których powołuje się "Spiegel", decyzja USA jest uznawana za policzek dla prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Waszyngton de facto wykluczył Ankarę z koalicji walczącej przeciw IS. Obecnie w koalicji uczestniczy kilkadziesiąt państw, ale w działaniach wojennych bierze udział tylko kilka z nich.

prz/ PAP