Ominął samochody i rogatki. Wjechał w pociąg. Pięć osób rannych

Do zdarzenia doszło we wtorek na trasie kolejowej z Wrocławia do Opola. W Brzegu, na przejeździe kolejowym, osobowy volkswagen wjechał w jadący pociąg pasażerski.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 76-letni kierowca ominął kolumnę samochodów stojących przed zamkniętymi półrogatkami, a następnie wjechał w pociąg. Kierowca i jego pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. W momencie przyjazdu ekip ratunkowych oboje byli przytomni. Rany odniosły także trzy osoby jadące pociągiem. Obecnie trwa akcja przywracania ruchu na zablokowanym torze kolejowym - powiedziała Kaszuba.

Kierowcy grozi odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym.

Zobacz też: Samochód wjechał pod pociąg w Ludyni. Zginęła kobieta

bas/ PAP