Borusewicz do PiS: zrezygnujcie z posiedzenia w Senacie

- Mam apel do PiS, aby zrezygnował z tego posiedzenia Senatu, które przed nami, gdyż sytuacja zupełnie się zmieniła. W Senacie PiS stracił większość i, w związku z tym, nie ma ani moralnej, ani politycznej zasady, którą może realizować - mówił we wtorek Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu IX kadencji (PO).

- Ten mój apel to apel o dbałość zasad obowiązujących w polityce i w parlamencie. Te wszystkie ustawy, które mają być jeszcze rozpatrywane w tym tygodniu, powinny być rozpatrywane w nowym Senacie, po rozpoczęciu nowej kadencji - dodał.

- Mam nadzieję, że PiS zrozumie niezręczność tej sytuacji i podejmie taką decyzję - zaznaczył Borusewicz.

Przerwane posiedzenie

Chodzi o posiedzenie Senatu, które pierwotnie miało się odbywać od 25 do 27 września. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował 25 września, że zostanie ono przerwane i wznowione 17 oraz 18 października.

- Ogłosimy przerwę i wznowimy obrady 17 i 18 października tak, aby mógł Senat rozpatrzyć i odnieść się do ustaw, które mają być uchwalone na końcówce przerwanego posiedzenia Sejmu - podkreślił we wrześniu Karczewski.

Zmiana ta ma związek z tym, że ostatnie posiedzenie Sejmu przerwano do 15 października, czyli dwa dni po wyborach parlamentarnych.

"Kuriozalny apel"

Do apelu Borusewicza odniosła się wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS). Podkreśliła, że nowy układ sił w Senacie dotyczy nowej, X kadencji izby wyższej.

- A to posiedzenie Senatu, które się odbędzie w czwartek i piątek dotyczy jeszcze dziewiątej kadencji - zaznaczyła.

- Trwają obrady Sejmu dziś i jutro. Sejm przyjmie pewnie określone ustawy i my musimy jako Senat się do nich odnieść. Nie mamy innego wyjścia. Senat musi się pochylić nad ustawami, które są przyjęte przez Sejm. Do tego nas zobowiązuje konstytucja. Musimy działać zgodnie z obowiązującym prawem - dodała wicemarszałek.

Stąd też - podkreśliła - "skoro było wiadomo, że jeszcze będzie posiedzenie Sejmu dokończone po wyborach - Sejmu ósmej kadencji - to Senat też musi się zebrać i odnieść się do tych ustaw".

- To normalna procedura, której my musimy się trzymać, więc ja nie rozumiem tego kuriozalnego apelu. Ten apel może dotyczyć już nowej kadencji, bo układ sił zmienił się, ale w nowej kadencji, a nie w starej, a jeszcze mamy dziewiątą kadencję Senatu, jeszcze ona się nie skończyła - zauważyła Koc.

Komentarze opozycji

- To jest sytuacja bez precedensu i to jest kolejny dowód na to, że prezes PiS Jarosław Kaczyński narusza podstawowe fundamenty demokratycznego państwa prawnego. Narusza nie tylko te fundamenty, narusza także dobre obyczaje, które w państwach demokratycznych są jedną z podstawowych osłon przed błędami i przed złym postępowaniem polityków - mówił we wrześniu poseł PO-KO Rafał Grupiński.

