Bartoszewski: jeśli Schetyna zakłada, że będzie dyktował warunki w Senacie, to jest w błędzie

- Jeśli lider PO Grzegorz Schetyna zakłada, że będzie innym partiom opozycyjnym dyktował warunki w Senacie, to jest w błędzie - mówił we wtorek programie w Polsat News Władysław Teofil Bartoszewski, który z ramienia PSL uzyskał mandat poselski. Zadeklarował, że senatorowie PSL nie przejdą do PiS.