Jenot utknął w... płocie. Uratowali go policjanci

W sobotę przed południem policjanci dostali zgłoszenie, że w płocie na jednej z posesji w Kozienicach zaklinowało się zwierzę. Zgłaszający poinformował, że jest to szop. Mężczyzna bał się jednak podejść do zwierzęcia, dlatego zwrócił się o pomoc do policji.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce zastali zwierzę wiszące na ogrodzeniu pyskiem w dół. Okazało się, że to nie szop, tylko jenot, który ugrzązł między szparami w ogrodzeniu i nie mógł się wydostać.

Z pułapki uwolnili go policjanci, którzy następnie wypuścili zwierzę na wolność.



Ojczyzną jenotów jest północno-wschodnia Azja. Do Polski przywędrowały z terenów dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy (pierwsze osobniki zaobserwowano w roku 1955 w Puszczy Białowieskiej). Obecnie jenot występuje w prawie całej Polsce - głównie w lasach położonych nad jeziorami i rzekami.

dk/ polsatnews.pl