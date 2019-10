28-latka zastrzelona we własnym domu. Policjant pomylił ją z włamywaczem

Do zdarzenia doszło w nocy 12 października w Fort Worth w Teksasie. 28-letnia Atatiana Jefferson grała w swoim domu w gry wideo z 8-letnim siostrzeńcem.



W tym samym czasie na policję zadzwonił sąsiad kobiety, który poinformował, że drzwi wejściowe są otwarte, a w domu pali się światło. Mężczyzna był zaniepokojony sytuacją, bo jak mówił, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Podejrzewał, że ktoś mógł się włamać do domu kobiety.

Podeszła do okna i zginęła



Na miejsce został wysłany patrol policji, który miał sprawdzić sytuację. Jeden z oficerów zrobił obchód domu. Hałas zaniepokoił 28-latkę, która poszła do sypialni, aby przez okno sprawdzić, co się dzieje.



Gdy policjant zobaczył ruszająca się za oknem postać, krzyknął: "ręce do góry, pokaż mi swoje ręce". Następnie oddał strzał. Pocisk trafił w 28-latkę, która zmarła na miejscu.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę umieszczoną na mundurze policjanta.

Później funkcjonariusze przeszukali dom. W sypialni 28-latki znaleziono broń. Nie wiadomo, czy kobieta miała ją w rękach w chwili zdarzenia, jednak dostęp do broni jest w Teksasie bardzo powszechny.

Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. Oficer, który oddał strzał, służył w policji od kwietnia 2018 roku, jednak nie ujawniono jego personaliów. Do czasu zakończenia śledztwa został wysłany na przymusowy urlop.

Officer Involved Shooting - Oct. 12, 2019 pic.twitter.com/tCvn4nySjg — Fort Worth Police (@fortworthpd) 12 października 2019



Zszokowany całą sprawą jest sąsiad 28-latki, który częściowo obarcza się winą za to, co się stało.



- Jestem wstrząśnięty, wściekły i wkurzony. Czuję, że to częściowo moja wina. Gdybym nie zadzwonił na policję, ona nadal by żyła - powiedział mediom 62-letni James Smith.

