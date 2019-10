Ze szczególnym okrucieństwem zamordował kobietę. Dostał 25 lat więzienia

Informację o wyroku sądu przekazał w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Jak podał prok. Łukasz Łapczyński, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał w czwartek Roberta P. winnym zabójstwa kobiety ze szczególnym okrucieństwem.

Z ustaleń śledczych wynika, że w nocy z 21 na 22 grudnia 2015 r. Robert P. na terenie ogródków działkowych przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie brutalnie zamordował Monikę G. Prokuratorzy ustalili też, że P. wielokrotnie z dużą siłą, uderzał kobietę w głowę, twarz, klatkę piersiową, brzuch i nogi. Skazany miał również dusić ofiarę.

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

- Skutkiem tępych urazów mechanicznych były liczne złamania kości twarzoczaszki i rozległe obrażenia narządów wewnętrznych. Sposób działania oskarżonego, przede wszystkim zadanie wielu tępych urazów godzących z dużą siłą w okolice twarzy i głowy, a także uderzanie ze znaczną siłą w okolice brzucha ofiary dał podstawy do przypisania mu odpowiedzialności za kwalifikowany tym zbrodni zabójstwa w postaci zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - przekazał prok. Łapczyński.

Jak podkreśliła prokuratura, w zatrzymaniu zabójcy pomogły wyniki ekspertyzy daktyloskopijnej i zleconych przez prokuratora badań z zakresu identyfikacji profili DNA licznych śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Do wytypowania sprawcy i przedstawienia mu zarzutów przyczyniła się przede wszystkim wnikliwa, analityczna praca prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie działającego wspólnie z funkcjonariuszami Policji Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

