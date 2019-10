PiS przed Koalicją Obywatelską. Cztery partie w Sejmie i zapowiedź rekordowej frekwencji

Jednak aż 9,6 proc. pytanych wciąż nie wie, na kogo chce oddać swój głos.

Biorąc pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców, PiS uzyskało w badaniu 48,8 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 26,9 proc., Lewica - 13,2 proc., PSL - 6,5 proc., a Konfederacja - 4,5 proc.

29 proc. nie zamierza głosować

Według badania, do urn zamierza iść 63 proc. Polaków. 20 proc. z tej grupy stanowią osoby zdecydowane na udział w głosowaniu, a 43 proc. z nich zapytane o to, czy wrzucą swój głos do urny, wybrało odpowiedź "raczej tak".