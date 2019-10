Kusza myśliwska z laserowym celownikiem w paczce z USA

Myśliwską kuszę z laserowym celownikiem wykryli funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w przesyłce z USA. Skontrolowana przez nich paczka miała trafić do odbiorcy na Słowacji. Broń została przekazana policji.

- Do ujawnienia doszło w Oddziale Celnym w Częstochowie podczas kontroli celnej przesyłek. Paczka została nadana w USA i miała trafić do adresata na Słowacji. Broń przekazano częstochowskiej policji – poinformowała w piątek Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Jak dodała w paczce, poza kuszą z celownikiem były także bełty – pociski do kuszy.

To już trzecia w tym roku kusza ujawniona przez mundurowych w przesyłkach, które trafiły do woj. śląskiego. Jedna z nich została przesłana w paczce, której nadawca zadeklarował, że w środku jest ponton.

Jak zaznaczyła Kmiecik, w zagranicznych przesyłkach kurierskich funkcjonariusze co jakiś czas ujawniają różne nietypowe przedmioty, w tym broń i amunicję. Mundurowi z Częstochowy zabezpieczyli np. pakistański miecz i gładkolufowy karabin, a w paczce z kawą - pistolet Mauser.

Do sprowadzenia broni wymagane jest m.in. zaświadczenie konsula RP

- W trakcie kontroli jednej z przesyłek kurierskich ujawnili również metalową puszkę z otwieraczem. Puszka była hermetycznie zamknięta, przesyłkę prześwietlono specjalnym urządzeniem RAPISCAN. W trakcie prześwietlania przesyłki okazało się, że metalowa puszka była wypełniona amunicją rewolwerową. Z dokumentów towarzyszących przesyłce wynikało, że w środku powinny znajdować się części samochodowe. Przesyłka została nadana w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu i miała trafić do mieszkańca Republiki Czeskiej – podała Kmiecik.

Ustawa o broni i amunicji, która określa zasady wydawania pozwolenia na broń, jej przywozu i wywozu, definiuje też pojęcie broni, dzieląc jej rodzaje m.in. na broń palną, pneumatyczną, białą oraz cięciwową – jak kusza.

Zgodnie z prawem, kto spoza Unii Europejskiej przywozi na terytorium Polski broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia konsula RP lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy, podlega karze aresztu albo grzywny.

Każdy, kto posiada bez wymaganego zezwolenia broń lub amunicję, musi liczyć się z grożącymi z odpowiedzialnością karną. W Polsce grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

dc/ PAP