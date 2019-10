Błaszczak: 6,8 mld zł wynosi wartość zamówień dla przemysłu zbrojeniowego

W tym roku wartość zamówień MON dla polskiego przemysłu zbrojeniowego wyniesie 6,8 mld zł - zapowiedział w piątek minister obrony Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Hucie Stalowa Wola. To bardzo ważne, żeby zamówienia kierowane przez MON trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego – dodał.

Błaszczak w piątek w Hucie Stalowa Wola wziął udział w uroczystości podpisania umowy na dostawy dwóch Kompanijnych Modułów Ogniowych (KMO) 120 mm samobieżnych moździerzy RAK.

Minister przypomniał, że będąc ostatnio w Stalowej Woli (Podkarpackie) mówił o trwających negocjacjach ws. zakupu dodatkowych Rak-ów.

- Dziś te rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy, na podstawie której wojsko polskie zamówiło kolejne dwa Kompanijne Moduły Ogniowe Rak – podkreślił szef MON.

To ważne, żeby zamówienia MON trafiały do polskiego przemysłu

Jak dodał, z rozmów z żołnierzami i dowódcami wynika, że sprzęt produkowany przez HSW należy do najlepszych. Zaznaczył, że takie opinie słyszał również ze strony żołnierzy sojuszniczych, którzy - relacjonował - z podziwem wypowiadali się o możliwościach Rak-ów.

Szef MON nie krył radości z tego, że Rak to polska konstrukcja, zaprojektowana i wytwarzana przez polską firmę.

- To bardzo ważne, żeby zamówienia kierowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego. O tym już mówiłem, ale powiem jeszcze raz. W latach ubiegłych co roku 3,5 mld zł, 3,7 mld zł trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego - to jest wartość zamówień kierowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W tym roku to będzie 6,8 mld zł. Widać wyraźny wzrost wartości zamówień, to jest niezwykle istotne – zaznaczył Błaszczak.

W tym kontekście przypomniał również, że w czwartek podpisał Plan Modernizacji Technicznej w perspektywie 15-letniej. Wartość tego planu to 524 mld zł.

- To są pieniądze niezbędne do tego, żeby proces modernizacji Wojska Polskiego postępował. To jest fundament stanowiący proces modernizacji Wojska Polskiego, wyposażenia wojska w najnowocześniejszy sprzęt – oświadczył minister obrony.

dc/ PAP