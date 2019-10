Ponad milion ludzi w Kalifornii bez prądu. To nie awaria

Ocenia się że pozbawionych dopływu prądu zostało ponad milion osób, głównie w północnej części stanu.



Ten środek ostrożności zdezorganizował jednak codzienne życie. W supermarketach i sklepach ze sprzętem domowym tworzyły się długie osób kupujących latarki, baterie, przenośne lodówki i kuchenki gazowe.



Na ulicach przestały działać sygnalizatory co znacznie skomplikowało ruch samochodowy na skrzyżowaniach i powodowało tworzenie się korków. Zamknięto szkoły i uczelnie wyższe, a także biura. Wiele firm zawiesiło działalność.

Pastwą olbrzymich pożarów w ciągu ostatnich dwóch lat padło tysiące domów i olbrzymie połacie lasów. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się żywiołu sprzyjały silne wiatry. Były też ofiary śmiertelne a z płomieniami walczyły tysiące strażaków.



Władze przypuszczają, że niektóre pożary były spowodowane umyślnymi podpaleniami, ale znaczną ich część powodowały - jak ustalono - zerwane przez wiatr przewody energetyczne.



Tegoroczne okresowe wyłączenia prądu mogą potrwać - jak się ocenia - nawet wiele dni, w zależności od prognoz meteorologicznych.



Dostawca energii - firma Pacific Gas &Electric Co. - tłumaczy, że musiała zdecydować się na taki krok ponieważ pożary z ubiegłych lat spowodowały, że znalazła się na skraju bankructwa. Musiała bowiem zwracać ubezpieczycielom znaczne sumy za zniszczone domy.

