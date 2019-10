Niemcy zbadali grzyby w Bawarii. 33 lata po Czarnobylu nadal są skażone radioaktywnie

Niektóre gatunki grzybów w bawarskich lasach wciąż są skażone radioaktywnym cezem - poinformował Federalny Urząd Ochrony przed Promieniowaniem (BfS), który zbadał grzyby w niemieckich lasach. Skażenie dotyczy m.in. popularnych i lubianych podgrzybków. Skażenie to efekt awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu z 1986 r.

Obszar Bawarii w 1986 r. po katastrofie reaktora w Czarnobylu został skażony dziesięć razy bardziej niż np. północ Niemiec.



Najwyższy poziom radioaktywności wykryto w wyjątkowo silnie zanieczyszczonych małych obszarach leśnych w Lesie Bawarskim, regionie rolniczym Donaumoos na południowy zachód od Ingolstadt, w rejonie Berchtesgadener Land oraz w regionie Mittenwald.

Problem ze skażonymi grzybami potrwa jeszcze wiele lat



Wynika to z silnych burz, które przeszły nad tymi obszarami na początku maja 1986 r., tuż po katastrofie elektrowni w Czarnobylu. Radioaktywny cez z opadów atmosferycznych był w stanie przetrwać dłużej w glebach leśnych niż np. w gruntach ornych.



Czas rozpadu połowicznego dla Cezu-137 wynosi ponad 30 lat. Eksperci oceniają więc, że problem ze skażonymi grzybami w Bawarii potrwa jeszcze wiele lat.



BfS uspokaja jednocześnie, że nie należy obawiać się spożywania dzikich grzybów, które są obecnie w sprzedaży. Zanim bowiem trafią do sklepów są kontrolowane, by wartość graniczna promieniowania nie została przekroczona. Według wytycznych Unii Europejskiej bezpieczny limit wynosi 600 bekereli na kilogram.

Po awarii w Czarnobylu skażenie nawet we Włoszech

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym nad Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się.

Radioaktywne cząsteczki - jak wynika z raportu Radia Wolna Europa - dotarły również do południowej i centralnej części Norwegii. Spadły na obszar, gdzie Norwedzy wypasają stada reniferów. Ponieważ zimą zwierzęta te jedzą mech i porosty, które działają jak gąbki dla materiałów radioaktywnych takich jak cez, skażone zostało również mięso tych zwierząt.

8200 bekereli na kilogram w mięsie reniferów

Do teraz poziom promieniowania wynosi ok. 2000 bekereli na kilogram ich mięsa reniferów. Jeszcze kilka lat temu naukowcy zarejestrowali aż 8200 bekereli na kilogram. Tak wysokie wartości uniemożliwiły ubój reniferów na mięso.

W czasie katastrofy czarnobylskiej i podczas akcji ratowniczej zginęło 31 osób. Z kolei według niektórych badań około 600 tys. ludzi na całym świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania, równoważną tą, którą otrzymuje się podczas wykonania dwóch zdjęć rentgenowskich.

Liczbę zgonów z powodu nowotworów, jakie rozwinęły się u osób silnie napromieniowanych, specjaliści oszacowali na około 4 tys.

grz/hlk/ zdf.de, polsatnews.pl