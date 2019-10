Ojciec prezydenta Dudy nazwał in vitro "eksperymentem medycznym". Kidawa-Błońska żąda przeprosin

- Określanie metody in vitro mianem "eksperymentu medycznego" jest niegodne i skandaliczne - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska. Dlatego zażądała w środę, by kandydat PiS na senatora Jan Duda przeprosił wszystkie rodziny za swoje słowa.

- Wielkim skandalem jest mówienie o eksperymencie medycznym do par, które od lat starają się, leczą i chcą posiadać dzieci oraz ocenianie ich, że są gorsi - powiedziała Kidawa-Błońska na konferencji w Łodzi.

Podkreśliła, że każdy marzy, by dziecko rosło, rozwijało się i było szczęśliwe.

- I nikomu do głowy nie przychodzi nazywanie dzieci inaczej niż słowami miłości. A ktoś kto mówi, że dziecko, które urodziło się dzięki metodzie in vitro jest eksperymentem, nie rozumie ludzi – mówiła kandydatka PO-KO na premiera.

Metoda "sprzeczną z konstytucją"

Kidawa-Błońska podkreśliła, że posiadanie dziecka nie ma barw politycznych, każda rodzina o tym marzy, a zadaniem państwa i lekarzy jest wspomóc osoby będące w trudnych sytuacjach.

- Dlatego żądam, żeby pan Duda przeprosił wszystkie rodziny, niezależnie, czy mają dzieci urodzone metodą in vitro, czy w inny sposób. Nazywanie ich w ten sposób jest niegodne i skandaliczne. Nam wszystkim słowo przepraszam się należy – oświadczyła Kidawa-Błońska.

Jan Duda - kandydat PiS na senatora z okręgu nr 32, obejmującego część Krakowa - przyznał podczas poniedziałkowej debaty "Gazety Wyborczej" w Krakowie, że jest przeciwny metodzie in vitro i uznał ją za sprzeczną z konstytucją. "Ta procedura jest według mnie eksperymentem medycznym" - stwierdził. Powołał się przy tym na zapis w artykule 39. konstytucji, który mówi, że "nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody". "Gdzie jest zgoda tego człowieka?" – zapytał.

Obecny na briefingu w Łodzi europoseł PO, b. minister zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosz Arłukowicz oświadczył, że jego ugrupowanie mówi "dość" stygmatyzacji dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro. Przypomniał, że w 2010 roku twórca tej metody zapłodnienia otrzymał Nagrodę Nobla.

"Jakim prawem odbieracie ludziom szczęście?"

- W Polsce był program in vitro, który zlikwidował nie kto inny, jak PiS. To był program, z którego urodziło się 21 tys. dzieci, to 21 tys. szczęśliwych rodzin. Jakim prawem odbieracie ludziom szczęście? Mówimy po raz kolejny: koniec ze stygmatyzowaniem dzieci i rodzin. W Sejmie już były "bruzdy", "dzieci z probówki", a teraz mamy "eksperymenty medyczne" – mówił polityk Platformy.

Zaapelował do Jana Dudy o przeproszenie za swoje słowa i o to, by w sposób poważny traktować osiągnięcia naukowe oraz emocje ludzi. Arłukowicz zadeklarował, że po dojściu Koalicji Obywatelskiej do władzy, rządowy program in vitro zostanie przywrócony, a rodziny które wymagają pomocy państwa w walce z niepłodnością, takie wsparcie otrzymają.

Podczas konferencji mama 18-miesięcznej Helenki podkreśliła, że jej dziecko jest na świecie dzięki metodzie in vitro i działającemu w Łodzi miejskiemu programowi wsparcia par z niepłodnością.

- Nie zgadzamy się na taką narrację i nie zgadzamy się na to, żeby nasze dziecko w ten sposób nazywać. Mówimy wyraźne "nie" – powiedziała Paula Adamska-Drubkowska.

las/ PAP