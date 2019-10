"Człowiek wielkiego serca"; "pasjonat przyrody". Politycy wspominają Jana Szyszkę

Prof. Jan Szyszko zmarł nagle w środę, w wieku 75 lat. Według nieoficjalnych informacji, przyczyną zgonu mogła być zatorowość płucna.

"Żal i zaskoczenie"

"Nagłe odejście Prof. Jana Szyszko jest wielką stratą dla nas i dla polskiej nauki" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że zapamięta Jana Szyszko jako "dobrego człowieka, przyrodnika, który chętnie dzielił się swoją wiedzą i pasją". "Będzie nam bardzo brakować Pana Profesora. Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia" - podsumował.

"Był Ministrem Środowiska w moim rządzie. Człowiek zasad i wartości. Całym sercem ukochał Polskę. Wielki pasjonat przyrody. Cześć Jego Pamięci!" - napisała z kolei premier Beata Szydło.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek "z wielkim żalem" przyjęła wiadomość o śmierci b. ministra środowiska. "Kochał przyrodę i troszczczył się o nią. Cześć jego pamięci" - napisała.

"Żal i zaskoczenie. Odszedł Jan Szyszko - jeden z nas. Kochał Polskę i polską przyrodę. Cześć Jego pamięci!" - napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. - Janek to mój starszy kolega z rządu, z którym pracowałem jeszcze dla polskiej ekologii przez całe lata - dodał w rozmowie z PAP.

"Składam wyrazy głębokiego współczucia"

- Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. Jana Szyszki. Jego rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia wraz ze współpracownikami - przekazał minister środowiska Henryk Kowalczyk.

W podwójnym wpisie na Twitterze prof. Jana Szyszkę pożegnała europosłanka PiS Beata Kempa. "To był dla mnie wielki zaszczyt i honor zasiadać razem z Panem w Rządzie RP. Ogromna wiedza, szacunek dla drugiego człowieka, silna wiara i absolutna klasa. Tak bardzo będzie Pana brakować Polsce - Ojczyźnie, dla której poświecił Pan cały swój wysiłek". W drugim części złożyła wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że znał b. ministra środowiska od lat. "Nasze rozmowy dotyczyły głównie relacji środowiska i rolnictwa. Racjonalnego »czynienia sobie ziemi poddaną«. Dobrze utrzymane lasy i bujne uprawy są najlepszą odpowiedzią na zagrożenia klimatyczne" - napisał.

"Żegnam kolegę posła"

- To kolejna smutna wiadomość dla polityków, kolejny polityk odchodzi. Jan Szyszko, profesor SGGW, leśnik i przyrodnik. Nie zawsze mieliśmy w wielu sprawach jednakowe poglądy, ale ze smutkiem i z żalem żegnam kolegę posła - mówił w Sejmie poseł PSL Marek Sawicki.

- To szokująca informacja, bo jeszcze niedawno widzieliśmy go w mediach. Myślę, że czas kampanii jest trudnym czasem dla polityków. Jest stresujący i wymaga dużo wysiłku fizycznego - powiedziała z kolei przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Zaznaczyła, że choć nie zgadzała się z poglądami Szyszki, to współczuje rodzinie b. ministra.

- Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że dzisiaj zmarł były minister środowiska Jan Szyszko. Chcieliśmy rodzinie i najbliższym zmarłego złożyć wyrazy współczucia - powiedziała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Tak trudne czasami jest życie, że w tej kampanii, w tej trasie przychodzą do nas tak smutne informacje. Mimo że działamy w innych zupełnie grupach (politycznych), ale to zawsze jest bardzo przykre, że coś takiego się dzieje - dodała.

bas/luq/ polsatnews.pl, Polsat News