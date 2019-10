Biały Dom odmawia współpracy ws. impeachmentu Trumpa

W liście do Kongresu Biały Dom poinformował we wtorek, że odmawia wszelkiej współpracy w dochodzeniu ws. impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ - jak podkreślił - postępowanie to nie ma podstaw prawnych i jest motywowane politycznie. Przewodnicząca Izby Reprezentantów oświadczyła, że Trump "zostanie pociągnięty do odpowiedzialności".