Zablokowali wjazd na Wawel politykom PiS. Obrona chce uniewinnienia

Obrońcy siedmiu osób, obwinionych o blokadę Wawelu podczas przejazdu polityków PiS, wnieśli we wtorek do sądu o uniewinnienie swoich klientów. Ich zdaniem cała sprawa ma charakter polityczny, a manifestujący mieli prawo do wyrażania poglądów. Wyrok zapadnie 22 października.