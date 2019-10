Z gdyńskiego szpitala skradziono cenny sprzęt. Odwołano zaplanowane badania

Służący do endoskopii sprzęt wart ponad 700 tys. zł skradziono ze Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie. Sprawą zajmuje się policja. Szpital musiał odwołać zaplanowane badania endoskopowe. Do włamania doszło w nocy z piątku na sobotę. Według nieoficjalnych informacji, do kradzieży mogło dojść na zlecenie.