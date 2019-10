"Uwaga, zostawiłeś dziecko". Nowe przepisy we Włoszech mają pomóc roztargnionym rodzicom

Foteliki samochodowe we Włoszech muszą być wyposażone w urządzenie, które poinformuje rodziców lub opiekunów o pozostawieniu dziecka w samochodzie. Nowe przepisy zostały wprowadzone m.in. z powodu roztargnienia dorosłych, którzy często zapominali o pozostawionych w samochodzie pociechach. Było to szczególnie niebezpieczne w czasie panujących we Włoszech upałów.

Nowy fotelik wyposażony w urządzenie to wydatek rzędu kilkuset euro, ale samo urządzenie, które można zainstalować w siedzisku to koszt od 40 do 100 euro.

Dekret, który to reguluje, został podpisany przez włoską minister transportu i ma zostać opublikowany w ciągu kilku najbliższych dni. Tym samym policjanci we Włoszech będą mogli egzekwować od rodziców posiadanie takiego wyposażenia. Przepisy dotyczą dzieci do czterech lat.

Dźwięk i światło przypomną o zabraniu dziecka

Urządzenie działa w bardzo prosty sposób. Kiedy samochód się zatrzymuje, alarmuje kierowcę, że w pojeździe znajduje się dziecko, które trzeba z auta zabrać.



Alarm będzie emitowany w formie dźwiękowej i świetlnej, ale będzie można go ustawić w taki sposób, by na przykład nie obudzić śpiącego dziecka. Wymagane w dekrecie urządzenie ma również informować o złym zapięciu fotelika.

Powiadomienie o dziecku w aucie jest wysyłane na smartfon w postaci komunikatu: "uwaga, zostawiłeś dziecko". W przypadku, kiedy aplikacja wykryje, że telefon rodzica jest zajęty, może wysłać powiadomienie na telefony innych, zgłoszonych wcześniej osób.

Roztargnienie ojców

Jednym z powodów wprowadzenia nowych przepisów było roztargnienie ojców - informuje korespondentka Polsat News w Rzymie, Urszula Rzepczak. W czasie upałów, które nawiedziły Włochy w ostatnich miesiącach, zmarło pozostawione w samochodzie w Padwie, dwuletnie dziecko.

Do wprowadzanego dekretu zastrzeżenia miała Komisja Europejska, która obawiała się, że powodem przyjęcia tego nakazu jest wpływ lobby producentów nowego wyposażenia samochodów.

WIDEO - Wyleczono pacjenta z wirusem HIV. Zastosowano chemioterapię i przeszczepiono szpik Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/hlk/ Polsat News